В Юрьев-Польском местный житель перевел себе на счет деньги знакомого

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

В минувшем марте в полицию обратился 29-летний юрьевпольчанин, рассказавший, что у него со счета пропали 20 тысяч рублей.

В ходе работы сыщики установили, что накануне вечером парень проводил время в компании, где были малознакомые люди. По версии следствия, один из них и стащил банковскую карту. Подозреваемого задержали, и он сознался в краже.

30-летний местный житель, обвиненный в совершении преступления, рассказал, что в тот день он выждал момент, когда потерпевший отвлечется, после чего взял гаджет и перевел себе на банковский счет те самые 20 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.