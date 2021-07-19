В Александрове москвич зарезал знакомого, а потом пришел с повинной

СУ СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2021 года обвиняемый, находясь у себя дома, совместно с 58-летним мужчиной выпивал, собутыльники поссорились и в пылу конфликта хозяин дома нанес потерпевшему множественные удары ножом в область тела, от чего последний скончался на месте происшествия. После этого мужчина накрыл тело гостя тряпкой и скрылся. Через день ему стало стыдно за совершенный поступок, и он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и написал явку с повинной. Как сообщили в региональном Следкоме, обвиняемый ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья, но он объяснил, что ранее лишал жизни только плохих людей, а потерпевший был хорошим человеком и не заслуживал смерти. Нападавший, актвино помогавший расследовать преступление, находится под стражей, дело направлено в суд.