Дикие животные 121 раз укусили владимирцев

Владимирская область остается неблагополучным по бешенству регионом. По информации департамента ветеринарии Владимирской области, новый эпизоотический очаг бешенства возник на территории дома 31 улице Третьей села Чеково муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района. Заболевание установлено у дикого животного - лисицей. Ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия. Специалисты напоминают, что пострадать от больных животных могут и люди. В первом полугодии 2021 года на территории Владимирской области был зарегистрирован 121 случай укусов дикими животными, среди них 23 ребенка. К счастью, случаи заболевания бешенством людей на территории области не регистрировано. Напомним, бешенство - опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, характеризуется абсолютной летальностью. Возбудитель бешенства - вирус, вызывающий воспаление головного мозга у животных и у человека. Заразиться бешенством можно только от больного животного. Основным источником бешенства на сегодняшний день являются больные лисы и волки, но переносить его могут и другие дикие звери – от ежиков до лосей.