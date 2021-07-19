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Общество19 июля 2021 15:32

Дикие животные 121 раз укусили владимирцев

Среди пострадавших 23 ребенка
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирская область остается неблагополучным по бешенству регионом. По информации департамента ветеринарии Владимирской области, новый эпизоотический очаг бешенства возник на территории дома 31 улице Третьей села Чеково муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района. Заболевание установлено у дикого животного - лисицей. Ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия. Специалисты напоминают, что пострадать от больных животных могут и люди. В первом полугодии 2021 года на территории Владимирской области был зарегистрирован 121 случай укусов дикими животными, среди них 23 ребенка. К счастью, случаи заболевания бешенством людей на территории области не регистрировано. Напомним, бешенство - опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, характеризуется абсолютной летальностью. Возбудитель бешенства - вирус, вызывающий воспаление головного мозга у животных и у человека. Заразиться бешенством можно только от больного животного. Основным источником бешенства на сегодняшний день являются больные лисы и волки, но переносить его могут и другие дикие звери – от ежиков до лосей.