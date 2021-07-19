Водителя, врезавшегося в машину ехавшего за рулем несовершеннолетнего волонтера, оправдал Суздальский суд

Трагедия произошла 3 марта 2018 года, когда под Суздалем столкнулись два автомобиля и в результате погиб несовершеннолетний волонтер «XV межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборов им Кононенко А.Л. среди военно-спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, православных гимназий, юнармейских отрядов и патриотических объединений образовательных учреждений», управлявший одной из машин. Обвинение посчитало, что водитель не затормозил вовремя и столкнулся с «ВАЗ-21053», за рулем которого и был подросток. Но суд пришел в выводу, что водитель, даже если у него была скорость 60 километров в час, разрешенная в пределах населенного пункта, просто не успел бы затормозить и остановиться перед автомобилем несовершеннолетнего – расстояние не позволяло.

При этом погибший подросток не имел водительского удостоверения и необходимых навыков вождения, но об этом обвиняемый не знал и не мог знать. 16 июня 2021 года водитель был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием. Приговор в законную силу не вступил.