Во Владимире пять человек пострадали в столкновении двух легковых машин

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, в 11.05 на улице Толмчаевской девушка 1993 года рождения, управлявшая «БМВ Х-6», выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой «Киа Рио», за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Киа» был госпитализирован с переломом левого бедра, пассажирка «Киа» 1982 года рождения была направлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левого бедра. Также госпитализирована женщина 1957 года рождения, также ехавшая в этой легковушке. У нее прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава. Четвертой пострадавшей стала девочка 2013 года рождения, опять же из «Киа». Ее увезли в больницу в закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Последним пострадавшим оказался еще один пассажир «Киа» - парень 1987 года рождения,у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

В настоящее время по факту ДТП в Госмавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.