Жительница Александрова оклеветала мужа из-за исчезнувшей бутылки водки

Тридцатисемилетняя горожанка любила выпить, а ее гражданский муж пытался отучить возлюбленную от вредной привычки. Одним весенним днем женщина не нашла дома ранее приобретенный для себя алкоголь, и, желая проучить сожителя, который спрятал от нее выпивку, обратилась в полицию с заявлением о том, что он длительное время ее удерживал в квартире, спаивал алкоголем, избивал и насиловал. Мстительница была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, тем не менее, ввела в заблуждение сотрудников полиции, чем нарушила нормальную работу правоохранительных органов и причинила потерпевшему моральный вред. Теперь в отношении дамы возбуждено уголовное дело по обвинению в ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Рассматривать его будет Александровский городской суд.