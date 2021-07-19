Умерла основательница народного коллектива "Владимирец"

18 июля во Владимире скончалась Нина Михайловна Пешковская - заслуженный работник культуры Российской Федерации, легендарный владимирский хореограф, основатель и многолетний руководитель «Народного коллектива Ансамбль танца «Владимирец».

Нина Пешковская родилась в 1934 году в Оренбурге. В послевоенные годы семья переехала в Москву, затем - в Грозный, где Нина Пешковская окончила педагогический институт. С 1960 года жизнь и творчество Пешковской связаны с городом Владимиром. Именно здесь она нашла свое истинное призвание, любовь и признание. Основанный и более 60 лет возглавляемый Ниной Пешковской ансамбль танца «Владимирец» стал одним из культурных символов нашего города.

Прощание с Ниной Михайловной Пешковской состоится 20 июля с 10.00 до 12.00 в Городском Дворце культуры (улица Горького, 54).