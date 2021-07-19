В Гороховецком районе начальника ГИБДД заподозрили в получении взятки

Ранее появилась информация, что руководитель отдела Госавтоинспекции полиции Гороховецкого района якобы получил взятку в виде асфальтовой крошки общим весом порядка 200 тонн.

В региональном УМВД подтвердили, что в настоящее время по данному эпизоду происходит разбирательство.

- Факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части УМВД России по Владимирской области. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, - сообщила корреспонденту «Хронометра» руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ирина Гавриченко.

В управлении региональной полиции добавили, что в случае подтверждения вины начальника ГИБДД, он будет уволен из органов внутренних дел. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.