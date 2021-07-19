На владимирские микрофинансовые организации пожаловались 41 раз

В первом квартале этого года владимирские микрофинансовые организации выдали займы на сумму порядка 115 миллионов рублей, при этом жители региона за квартал оформили микрозаймов на 59 миллионов. При этом займов выдали на 35% меньше, чем в прошлом году, но половину займов владимирцы оформляли онлайн. рублей. Предприятия в общей сложности взяли 56 миллионов рублей, при этом портфель займов ИП, предприятий и организаций во владимирских МФО вырос на 17% до 607 млн рублей. К началу апреля во Владимирской области были зарегистрированы четыре региональные микрофинансовые организации и действовало 122 структурных подразделения МФО. Число последних за год сократилось на 13%. По итогам первого квартала в отношении владимирских МФО поступила 41 жалоба. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза снизилась доля жалоб в отношении мер, направленных на возврат задолженности. Вместе с тем выросло количество обращений потребителей финуслуг, которые свидетельствуют о навязывании дополнительных платных услуг при заключении договора микрозайма.