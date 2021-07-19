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Происшествия19 июля 2021 12:58

Жительница Гусь-Хрустального при задержании пыталась избавиться от наркотиков

Женщину обвиняют в незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 38-летняя дама из города хрусталя была задержана сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков в минувшем апреле на территории Гусь-Хрустального района.

Во время задержания женщина попыталась избавиться от свертка, обмотанного изолентой, и бросила его под автомобиль, однако у не ничего не вышло.

Вещество изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это синтетический наркотик массой 1,19 грамма. По словам задержанной, вещество она купила в интернете и собиралась употребить сама.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.