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Происшествия19 июля 2021 11:43

На улице Погодина горели мусор и покрышки

Сейчас проводится проливка
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Социальные сети наводнили фотографии черного дыма в Добром, на улице Погодина. Пользователи говорили, что горит около шиномонтажа, на месте уже находятся сотрудники МЧС.

Оказалось, что пожар произошел в доме 24 на улице Погодина. В не эксплуатируемом строении загорелся мусор и автомобильные покрышки.

- Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, проводится проливка места пожара, - сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Екатерина Мищенко.

На месте работают 5 единиц техники, 15 человек.