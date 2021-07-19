В Суздальском районе ребенок-инвалид не получает жизненно необходимых лекарств

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил исковые требования Суздальского межрайонного прокурора об обязании областного департамента здравоохранения обеспечить несовершеннолетнего ребенка- инвалида, страдающего редким (орфанным) заболеванием, за счет средств бюджета области лекарственным препаратом в назначенном объеме и до момента его отмены.

- По жизненным показаниям главный внештатный детский врач-эксперт, пульмонолог Областной детской клинической больницы назначил ребенку в 2011 году лекарственное средство «Пульмозим». В последующем необходимость его применения ежегодно подтверждалась. Последний раз лекарством несовершеннолетняя обеспечивалась Суздальской районной больницей в начале декабря 2020 году, препарат закончился 1 января, - сообщили в областной прокуратуре.

До сих пор ребенок находится без лекарства, что угрожает его жизни и здоровью.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.