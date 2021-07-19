Во Владимирской области 19 июля коронавирусом заболело 224 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля лабораторно подтверждено 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 60 случаев во Владимире, 30 - в Ковровском, 24 - в Гусь-Хрустальном районах, по 17 случаев в Муромском и Вязниковском районах, 9 заболевших в Суздальском, по 8 - в Собинском, Меленковском районах, по 7 - в Петушинском, Александровском, Юрьев-Польском районах, по 6 - в Киржачском, Селивановском, по 5 новых случаев в Кольчугинском, Камешковском районах, по 4 - в Гороховецком и Судогодском районах.

Во Владимирской области зарегистрировано 40 649 случаев заболевания (9562 сл. в г. Владимире, 4825 сл. в Гусь-Хрустальном, 4423 сл. о. Муром, 3019 сл. в Ковровском, 2368 сл. в Александровском, 2301 сл. в Петушинском, 1653 сл. в Юрьев-Польском, 1634 сл. в Вязниковском, 1688 сл. в Кольчугинском, 1558 сл. в Суздальском, 1272 сл. в Собинском, 1288 сл. в Киржачском, 1150 сл. в Меленковском, 960 сл. в Камешковском, 939 сл. в Гороховецком, 825 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном).