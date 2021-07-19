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Происшествия19 июля 2021 9:35

В Вязниковском районе в столкновении грузовиков погиб водитель тягача

ДТП случилось около пяти часов утра 19 июля на федеральной трассе М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управление МВД России по Владимирской области, авария произошла на 280 километре атводороги М-7.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель 1981 года рождения, ехавший на большегрузе «МАЗ» с полуприцепом, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоящий под красный сигнал светофора большегруз «Вольво», за рулем которого находился водитель 1965 года рождения.

- После столкновения произошло возгорание автомашины «МАЗ», водитель которого скончался на месте ДТП, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Владимир Кузьмин.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, которые тушили вспыхнувший грузовик.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.