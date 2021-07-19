Премьер-министр Мишустин выделил 54 миллиона рублей на ремонт дорог в Суздале

18 июля правительство России приняло решение дополнительно профинансировать развитие дорожной сети в регионах.

Из более 3,3 миллиарда Владимирской области досталось 54 миллиона рублей. Такое распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эти, казалось бы, небольшие деньги были выделены на ремонт дорог в одном-единственном городе - Суздале. Скорее всего, это связано с подготовкой города к 1000-летию, которое Суздаль с размахом отпразднует в 2024 году.

Львиную долю суммы - около 3 миллиардов рублей выделено на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Будет продолжено создание Витебской развязки.