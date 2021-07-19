В Муроме ликвидирован пожар в магазине одежды и обуви

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.26 на пульт дежурной смены Муромского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о пожаре в доме №11 по улице Московской, в магазине «Пятый сезон».

На место ЧП на трех пожарных машинах прибыли 11 огнебоцрев, которые заметили, что из-под дверей торговой точки клубится дым.

Газодымозащитники в составе двух звеньев пробрались внутрь и потушили пламя, горели отделка магазина и находившиеся там вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.