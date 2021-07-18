Во Владимире во время пожара в ресторане «Шеш-Беш» эвакуировали 26 человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области
18 июля в 18.52 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в ресторане «Шеш-Беш». На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
- По прибытии наблюдалось сильное задымление на чердаке. С целью разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы. Из здания кафе сотрудники МЧС эвакуировали 26 человек: 18 сотрудников заведения и 8 гостей. Открытое горение оперативно ликвидировано на площади 10 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.