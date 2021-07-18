В ближайшие три часа во Владимирской области прогнозируют грозу с дождем

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут достигать 15 – 17 метров в секунду.

Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.

Нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Жителей региона просят не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.