За сутки от коронавируса во Владимирской области умерло 6 человек

18 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 234 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 40425 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1806 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,8 процента из них занято (1567), свободны 239 коек.

37785 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 232 человека.

За период наблюдения в области отмечено 1370 летальных случаев. За сутки умерло 6 человек.