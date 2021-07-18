Во Владимирскую область поступило 12 тысяч доз вакцины от коронавируса

18 июля в 33-й регион поступила очередная партия противоковидной вакцины «Спутник V». Это часть транша, анонсированного губернатором Владимиром Сипягиным 16 июля на встрече с представителями бизнес-сообщества. В ближайшие дни ожидается поставка ещё 5 тысяч доз вакцины.

19 июля уже поступивший препарат будет оперативно распределён между прививочными пунктами Владимирской области.

Напомним, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий специалистов. до 15 сентября необходимо завершить вакцинацию не менее 60 процентов работников и сотрудников предприятий и организаций различных форм собственности, работающих в следующих отраслях экономики: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны. Первый компонент вакцины сотрудники данных отраслей должны получить до 15 августа. Прививать их будут в приоритетном порядке.