Из-за грозы в Вязниках упали деревья и оборвались линии электропередач

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

На некоторые районы Владимирской области 17 июля обрушилась гроза. В Вязниках упало около десяти деревьев, оборвалось две линии электропередач. В социальных сетях местные жители делятся фотографиям разгула стихии и жалуются, что не могут дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу района.

Сотрудники МЧС участвуют в работах по устранению последствий грозового фронта: проводят распиловку и уборку деревьев.

Ранее гроза повредила деревья в Киржаче, на Вшивой горке. Меценат Евгений Федоров выложил видео, на котором видно, как три дерева упали на землю. Они упали на ротонду и проломили крышу. Теперь предстоит большой ремонт.