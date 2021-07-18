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Общество18 июля 2021 8:58

Во Владимире пройдет Единый день фольклора

Но пустят на него только тех, кто имеет сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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18 июля по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова пройдет Всероссийская акция «Единый день фольклора».

Учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Например, любой желающий может рассказать в социальных сетях о традициях, обрядах и ценностях своих семей, песенных и танцевальных традициях своего города, села или деревни, традиционных ремеслах, хранителях традиций, национальной кухне с демонстрацией приготовления блюд и т.д. Публикации необходимо размещать в социальных сетях с единым хештегом #ДеньФольклора_33.

Также праздник пройдет в очном формате на улице Георгиевской. Но пустят на него только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В 12.00 - торжественное открытие программы Единого Дня фольклора. Выступление ансамбля «Напевы Ополья» (г. Юрьев-Польский).

С 12.00 до 15.30 - Областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастеров земли Владимирской и национальностей, проживающих во Владимирской области «Золотое кольцо России»

12.30 - Областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!»

13.00 - Концерт общественных национальных организаций «Национальная мозаика»

14.15 - Этно-показ национальных костюмов «Краса нации»

14.45 - Концертная программа ансамбля «Владимирские рожечники» «По Владимирским проселкам».