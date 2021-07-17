Владимирская область и Уганда будут сотрудничать в сфере пищевой промышленности

16 июля Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Уганда в Российской Федерации Джонсоном Агара Олва в рамках делового визита членов посольства во Владимирскую область.

«Уже достигнуты предварительные договорённости о возможном сотрудничестве с производителем мембранных фильтров, в том числе для молочной и нефтеперерабатывающей промышленности. Оба направления у нас развиты. На африканском континенте наша страна лучше всех умеет обрабатывать воду, при правительстве страны даже создано специальное агентство, которое занимается этими вопросами», – рассказал Посол.

Кроме того, интерес угандийских гостей вызвало производство крольчатины, в том числе консервированной. Причём в экспорте этой продукции могут быть заинтересованы и другие страны Восточной Африки, торговым центром которой является Уганда.

А Владимир Сипягин выразил заинтересованность в укреплении не только экономических, но и культурных связей Владимирской области и Уганды. Так что, может, скоро наши Владимирские рожечники покорят африканскую землю.