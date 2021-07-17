Во Владимирской области 17 июля от коронавируса умерли 19 человек

16 июля на встрече губернатора Владимира Сипягина с представителями предприятий сферы услуг и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков заявил, что "третья волна" в 33 регионе отличается тем, что очень много случаев заболевания проходят в крайне тяжелой форме, в том числе с летальными исходами.

Статистика по коронавирусу от 17 июля подтверждает эти слова. За сутки во Владимирской области умерли от ковида 19 человек! Это второй результат по этому показателю за все время подсчета статистики. Выше было только 30 декабря, когда в 33 регионе от коронавируса умер 21 человек.

При этом выздоровели за сутки 234 человека - на два больше, чем заболели. Тем не менее свободных коек не так много - всего 225 из 1806. То есть занято 1581 ковидное место (87,5 процента). Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты ещё 15 ковидных коек: 10 – в Областной психиатрической больнице №2, 5 – в Меленковской центральной районной больнице.