В Кольчугинском районе мужчина украл 180 килограммов радиаторов

Полицейские Кольчугинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют в краже. Дело передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в мае текущего года к ним обратились люди с заявлением о пропаже радиаторов отопления из нефункционирующего здания. Сотрудники полиции достаточно быстро установили, что радиаторы были сданы в один из пунктов приема металла. Их общая масса превысила 180 килограммов.

В дальнейшем была установлена личность злоумышленника. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что увидел радиаторы через окно и пробрался в здание, подумав, что на них можно неплохо навариться, если продать. Причиненный собственнику ущерб полностью возмещен.