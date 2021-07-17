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Здоровье17 июля 2021 10:54

Во Владимирской области 17 июля коронавирусом заболели 232 человека

Во Владимир зафиксировали 61 случай
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области на 10 часов утра 17 июля 2021 года лабораторно подтверждено 232 случая заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 61 сл. в г. Владимире, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Ковровском, 23 сл. в Муромском, 16 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Судогодском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 191 случай заболевания (9438 сл. в г. Владимире, 4773 сл. в Гусь-Хрустальном, 4384 сл. о. Муром, 2962 сл. в Ковровском, 2356 сл. в Александровском, 2286 сл. в Петушинском, 1641 сл. в Юрьев-Польском, 1602 сл. в Вязниковском, 1677 сл. в Кольчугинском, 1538 сл. в Суздальском, 1255 сл. в Собинском, 1273 сл. в Киржачском, 1136 сл. в Меленковском, 952 сл. в Камешковском, 925 сл. в Гороховецком, 816 сл. в Селивановском, 661 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном).