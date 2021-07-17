В Гусь-Хрустальном районе на пожаре в частном доме погибли отец и 10-летний ребенок

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Поздно вечером 16 июля в Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, в котором погибли два человека, и пострадал еще один. Сгорел дом в поселке Добрятино.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, им сигнал о пожаре поступил в 23.27. Очевидец увидел, как горит дом на улице Горького. К сожалению, огонь уже горел по всей площади дома. Из-за позднего сообщения, отстоять дом пожарно-спасательным подразделениям не удалось. Спасатели успели вытащить из огня женщину 1980 года рождения. У нее были ожоги первой и второй степени. А вот отца семейства и 10-летнего ребенка спасти не удалось. Они погибли.

Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.