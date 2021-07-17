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Общество17 июля 2021 8:46

Департамент молодежной политики возглавит Дина Каткова

До этого она работала в областном комитете по социальной политике
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В администрации Владимирской области выбрали директора департамента молодежной политики и общественных проектов. На основании предложений экспертной комиссии губернатор Владимир Сипягин поддержал кандидатуру Дины Катковой.

Изначально на должность претендовали 9 соискателей. После предварительного отбора на соответствие квалификационным требованиям осталось 6 финалистов. В этот момент большинство общественников было уверено, что департамент возглавит Геннадий Прохорычев, который до этого работал детским омбудсменом. Претенденты прошли собеседование, а также представили программу развития молодёжной политики региона. В итоге, как пишут в пресс-службе "белого дома", "лучше всех себя показала Дина Андреевна Каткова".

Последнее время она работала заведующей отделом координации структур бюджетной сферы комитета по социальной политике администрации Владимирской области.