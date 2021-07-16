Во Владимирской области отменили Q-коды для посещения кафе и ресторанов

Во Владимирской области на встрече с предпринимателями губернатор Владимир Сипягин объявил, что в регионе с сегодняшнего дня, с 16 июля, отменяют сертификаты о вакцинации или свежие ПЦР-тест для посещения общепита и кинотеатров. Посещать их теперь могут все желающие, но соблюдая все санитарные требования. Детские центры тоже могут работать в обычном режиме. Напомним, до этого их просто закрыли на неопределенный срок. Но часть ограничений по-прежнему сохранилась. Так кафе, бары, рестораны и другие заведения не могут работать ночью, с 23 часов до шести утра. Также для того, чтобы заселиться в гостиницу нужен Q-код – его получают либо прошедшие вакцинацию, либо недавно переболевшие коронавирусом – или свежий отрицательный ПЦР-тест. При этом пока ограничения отменили до 15 сентября. Если ситуация с коронавирусом будет оставаться напряженной, их осенью введут снова.