Второй этап благоустройства парка "Добросельский" должен завершиться в августе

Продолжается благоустройство парка «Добросельский». По условиям контракта, работы второго этапа должны завершиться в августе. Приступая к работам, подрядчики из ООО «ДСК Автобан» рассчитывали выполнить муниципальный контракт досрочно. Теперь, в условиях «третьей волны» пандемии и резкого роста стоимости строительных материалов, работы объективно затруднены.

На сегодня практически полностью построена велодорожка, ведется подготовка к укладке плитки на центральной аллее с выходом на улицу Егорова, а вдоль аллеи установлен бортовой камень.

Одновременно подрядчики работают на сетях водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, силовых сетях для будущих пунктов проката, общественного питания и административно-технических павильонов. Уже проложены кабели энергоснабжения для устройства уличного освещения, и в ближайшее время начнется установка светильников.

Одним из самых заметных объектов второго этапа станет скейт-парк. Как сообщил зам. начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов, в июле строители выполнили основание, а сейчас заканчивают армирование под будущие горки, подъемы и спуски. Причем, дизайн и конфигурацию скейт-парка городские власти предварительно обсудили с любителями этого вида спорта.