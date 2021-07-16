Бывший начальник склада топлива железнодорожной станции Владимир украл около 500 литров топлива

Областное УФСБ выявило и пресекло противоправную деятельность бывшего начальника склада топлива железнодорожной станции Владимир. Он причастен к хищению материальных ценностей ОАО «РЖД» с использованием своего служебного положения.

- Установлено, что с 2019 по 2020 годы он украл дизельное топливо, принадлежащее Нижегородской дирекции материально – технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД», - сообщают в областном УФСБ.

Мужчина указывал в журнале учета проб ГСМ завышенный, по отношению к реальному, объем дизельного топлива в каждой из прибывших цистерн. В результате на топливном складе станции Владимир сформировались излишки, которые вывозились и хранились в гаражном боксе, принадлежащем злоумышленнику. Таким образом, он похитил около 500 литров дизельного топлива, которое использовал в личных целях.

Было возбуждено уголовное дело. В июле решением Ковровского городского суда он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.