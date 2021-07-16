В этом году за звание "Самой красивой деревни" поборются 119 населенных пунктов

Конкурс "Самая красивая деревня" очень популярен среди жителей Владимирской области. В этом году в нем хотят поучаствовать 119 населенных пунктов. Большая часть участников впервые заявилась для участия в конкурсе.

Также, как и в прошлые годы, будет три группы. Первая группа - до 150 жителей. Здесь заявилось 66 населенных пунктов. Вторая группа — до тысячи жителей. Здесь заявилось 38 населенных пунктов. И третья группа до 3500 жителей. Здесь 15 населенных пунктов.

Лидером по количеству заявок стал Собинский район — 17 населенных пунктов, и Юрьев-Польский — 13 заявок.

Задача оргкомитета до конца августа побывать в каждом населенном пункте и оценить все его достоинства. Прежде всего оцениваться будет уровень благоустройства, а также участие жителей в жизни деревни, села или поселка.

В этом году в конкурсе появится много новых номинаций. Например, выберут «Самый красивый дом». Кроме этого, победителей определят в каждой группе. Гран-при конкурса — 200 тысяч рублей получит «Самая красивая деревня Владимирской области». Эти денежные средства можно будет направить на благоустройство населенного пункта.