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Общество16 июля 2021 13:32

Житель Гороховецкого района ударил полицейского из-за просьбы надеть маску

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Гороховецкого района. Он обвиняется по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Установлено, что 10 июня местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен полицейскими в Гороховецкую центральную районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

- Полицейский сделал мужчине обоснованное замечание о необходимости надеть медицинскую маску. В этот момент мужчина ударил его кулаком по лицу, - рассказали в областной прокуратуре.

Обвиняемый признал себя виновным полностью.