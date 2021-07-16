Житель Гороховецкого района ударил полицейского из-за просьбы надеть маску

В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Гороховецкого района. Он обвиняется по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Установлено, что 10 июня местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен полицейскими в Гороховецкую центральную районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

- Полицейский сделал мужчине обоснованное замечание о необходимости надеть медицинскую маску. В этот момент мужчина ударил его кулаком по лицу, - рассказали в областной прокуратуре.

Обвиняемый признал себя виновным полностью.