Двое жителей Кольчугинского района расплачивались фальшивыми деньгами в магазинах

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Они обвиняются в сбыте поддельных денег.

Злоумышленников задержали полицейские в феврале текущего года после поступившего сообщения об обнаружении банкноты с признаками подделки в одной из торговых точек Юрьев-Польского.

- Фигуранты приобрели фальшивые банкноты через интернет. В течение нескольких дней они посетили Владимир, Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино, где в разных торговых точках оплатили поддельными 5000 банкнотами приобретенную косметику, цветы, игрушки и продукты. Суммы покупок варьировались от нескольких сотен до 1500 рублей. Сдачу злоумышленники забирали уже настоящими банкнотами, - рассказали в областном УМВД. - Чтобы быть менее узнаваемой, девушка надевала специально приобретенный парик.

Таким образом пара сбыла не менее пяти поддельных денежных купюр, номиналом 5 000 рублей. Четыре фальшивки полицейские изъяли при проведении обыска по месту жительства подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.