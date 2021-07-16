Владимирскому лагерю для детей, страдающих сахарным диабетом, нужны волонтеры

В рамках проекта "Сахарный диабет у детей это не приговор, а всего лишь образ жизни" во Владимире организован лагерь для детей, страдающих сахарным диабетом.

Основная задача проекта - помочь ребятам контролировать уровень сахара во время активного отдыха, показать, что диабетики могут заниматься всем тем же, что и обычные люди. В лагере дети играют в командные игры, проходят квесты, мастерят поделки катаются на картинге, ходят в лес. Руководит проектом Ольга Макарова, врач и диабетик с большим стажем. На практике она помогает ребятам рассчитывать дозу инсулина, пользоваться помпами и учит, как действовать в экстремальных ситуациях. Одной справляться с группой непросто, поэтому нужны волонтёры.

Ольга Макарова говорит, что требования к волонтерам не очень строгие. Надо любить детей, знать много интересных игр и иметь желание посвятить свое время ребятам. Если вам подходит, свяжитесь с руководителем проекта по телефону: 8-919-013-49-58. Очередная смена стартует уже 19 июля.