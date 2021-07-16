Водитель, повредивший теплотрассы, заплатит за их ремонт

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» обратилось в суд с иском к местному жителю о возмещении материального ущерба. 29 сентября прошлого года он, управляя транспортным средством в деревне Толпухово на улице Молодежная, совершил наезд на трубы теплотрассы, принадлежащей МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» на праве хозяйственного ведения. В результате трубопровод был сбит с опор, две опоры повреждены, повреждена тепловая изоляция трубы при столкновении и падении трубопровода с опор. Стоимость восстановительного ремонта поврежденных при ДТП труб теплотрассы составила 64754 рублей. Исковые требования МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.