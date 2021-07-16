Житель Владимира три месяца не мог получить сертификат о вакцинации

В начале недели в региональный исполком Народного фронта дозвонился 68-летний мужчина, проживающий во Владимире, и попросил помощи. Он рассказал, что приобрел путевку в санаторий-профилакторий для отдыха и лечения, но для этого по приезду ему нужно было предоставить сертификат о прохождении вакцинации.

- Я как порядочный гражданин сделал себе вакцинацию. Второй этап завершил в марте в нашей больнице № 5. Для этого я зарегистрировался на портале «Госуслуги», там выбрал необходимую дату и пришел. Мне обещали, что на том же портале появится электронная версия сертификата о вакцинации. Но его так и не было, – рассказал мужчина.

Пенсионер более трех месяцев пытался самостоятельно утрясти данный вопрос. Он обращался и к операторам портала «Госуслуги», и в МФЦ, и даже в саму больницу. Но во всех учреждениях разводили руками и не смогли прояснить ситуацию.

- За неделю до отъезда на лечение мужчина обратился к нам. Мы выслушали историю, вошли в положение и попытались в ручном режиме решить его проблему. Созвонились с руководством медучреждения с просьбой обратить внимание на данного мужчину, – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

В течение нескольких часов сертификат о вакцинации пришел пенсионеру в личный кабинет на сайте госуслуг, о чем он сам уведомил общественников. В конце недели мужчина со спокойной душой уедет на отдых.