Бывшему гендиректору "Владимиртеплогаза" продлили арест до 19 августа

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя управления СУ СКР по Владимирской области о продлении содержания под стражей бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз». Александру Королеву продлили срок содержания в СИЗО до 19 августа включительно.

Напомним, его обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, Александр Королев с использованием служебного положения совершил присвоение и растрату вверенных ему денег, принадлежащих компании «Владимиртеплогаз».

- В сентябре прошлого года Королев незаконно согласовал приказы о выплате себе и другим работникам организации, входящим в систему бонусирования, годового вознаграждения по итогам работы за 2019 год на общую сумму более 8 миллионов рублей, в результате чего ООО «Владимиртеплогаз» был причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в Октябрьском районном суде.

К слову, когда следствие возбуждало уголовное дело, ущерб был равен 3 миллионам рублей. А сейчас вырос еще на 5 миллионов.