В ковровском детском саду ликвидировали осиное гнездо

Сообщение об осином гнезде в одном из детских садов города оружейников спасатели получили днем 15 июля, но операцию решили отложить до вечера, когда детей разберут по домам и будет не так жарко работать в костюме химзащиты: их надевают, чтобы уберечься от нападения ос. Вечером в тот же день городские спасатели приехали на место, оценили обстановку и по отработанной схеме ликвидировали гнездо. Пакет с осами передали сторожу садика и отправились на другой вызов. Это не первый случай, когда ковровские спасатели убирают гнезда ос в детских садах. 6 июля они уже убирали опасных насекомых из дошкольного учреждения, где гнездо было размером с футбольный мяч. Позднее запакованное в пакет гнездо с опасными насекомыми отправили в лес. Кстати, осы могут жалить множество раз и их укусы могут быть смертельны для людей, склонных к развитию аллергии.