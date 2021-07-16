Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли восемь человек

Во Владимирской области продолжают умирать от коронавируса. Так по данным на 16 июля в регионе от новой инфекции за сутки скончалось восемь человек, за предыдущие сутки их было двенадцать. При этом в регионе растет число случаев заболевших коронавирусом, за последние сутки в области зарегистрировали 241 случай заражения. Но выздоравливают люди тоже каждый день, так за последние сутки поправилось 238 человек.

Также в регионе продолжается прививочная компания. Во Владимире по состоянию на 15 июля первым компонентом вакцины от коронавируса привито 50659 горожан. Оба компонента вакцины получили 35169 жителей города – примерно 10%. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4140 человек. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 56055 доз вакцины.