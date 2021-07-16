Всероссийская конференция по сохранению и возрождению малых исторических городов пройдет в Гороховце

В Гороховце состоится XII Всероссийской конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития», которая продлится три дня во второй половине сентября. Организаторы - Российская ассоциация реставраторов, администрация Владимирской области, администрация Гороховецкого района при поддержке Министерства культуры Российской Федерации - считают, что проведение конференции на территории региона будет способствовать реализации предложений о развитии туристического потенциала, развитию Гороховецкого района и области в целом. На конференции участники проанализируют накопленный положительный опыт и обсудят, как обстоит ситуация в сфере

сохранения и возрождения малых исторических городов, попробуют найти пути решения возникающих проблем. К участию в конференции приглашены представители Федерального собрания РФ, Комиссии по делам ЮНЕСКО, Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минстроя России, администраций субъектов РФ и муниципальных образований, представители органов охраны памятников, архитектуры и градостроительства, образовательных учреждений и общественных организаций.