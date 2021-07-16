Во Владимирской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 241 жителя

В регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 июля лабораторно подтвержден 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (накануне было 234). Распределись заболевшие так: 69 сл. в г. Владимире (накануне было 73), 26 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 18 сл. в Суздальском, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Судогодском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 959 случаев заболевания, в том числе 9377 сл. в г. Владимире, 4748 сл. в Гусь-Хрустальном, 4361 сл. о. Муром, 2939 сл. в Ковровском, 2363 сл. в Александровском, 2278 сл. в Петушинском, 1635 сл. в Юрьев-Польском, 1586 сл. в Вязниковском, 1667 сл. в Кольчугинском, 1524 сл. в Суздальском, 1249 сл. в Собинском, 1262 сл. в Киржачском, 1131 сл. в Меленковском, 948 сл. в Камешковском, 917 сл. в Гороховецком, 814 сл. в Селивановском, 654 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном.