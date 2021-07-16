Вынесен приговор владимирцу, по вине которого на дороге погиб человек

Авария, унесшая жизнь водителя и ставшая причиной серьезных травм у пассажира, произошла в начале вечером 4 июля прошлого года. Водитель на автомобиле «ВАЗ 21101» на автодороге М-7 «Волга» в районе подъезда в сторону Иваново из Владимира не справился с управлением на мокром асфальте, допустил неконтролируемый занос и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Мерседес». В результате аварии от полученных телесных повреждений водитель автомобиля «Мерседес» скончался в больнице, пассажирке автомобиля «ВАЗ 2110» причинен тяжкий вред здоровью. В судебном заседании водитель ВАЗа вину в совершении преступления не признал, но суд счел его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.