В Меленках сгорел дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 июля около двух часов ночи в областное управление МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Меленки, переулок Дорожный, д. 8.

- Из-за позднего обнаружения пожара, звонок в пожарную охрану поступил не своевременно и, на момент прибытия пожарных подразделений, дом горел по всей площади. Сотрудниками МЧС ликвидировали пожар на площади 275 кв. м. Сгорела кровля и внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар выезжали 9 человек личного состава и 4 единицы техники.