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Здоровье16 июля 2021 8:28

Во Владимирской области вводят обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер

Такое постановление подписала главный санитарный врач Татьяна Данилова
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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15 июля главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, в соответствии с которым вводится обязательная вакцинация среди работников нескольких сфер: образование, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, фармацевтики, клиентских подразделений финансовых организаций, организации почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань, массажных салонов, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек.

Организации, работающие в этих сферах, должны привить не менее 60% сотрудников. В срок до 15 августа необходимо сделать прививку первым компонентом, а до 15 сентября полностью пройти вакцинацию.

Делать прививку будут тем, у кого нет противопоказаний.

Департаменту здравоохранения Владимирской области необходимо оказать содействие в вакцинации.

По словам Татьяны Даниловой, во Владимирской области складывается неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Показатели роста заболеваемости увеличился в 3,6 раза за три недели. Больше всего болеют люди в возрасте 65 лет и старше, 50-64 лет (рост в 2,5 раза), 30-49 лет (в 4,5 раза), 18-29 лет (4,1 раз).