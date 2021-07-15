Во Владимире девушку задержали за уличную торговлю ягодами

Как сообщает администрация города Владимира, 15 июля специалисты мэрии совместно с полицейскими выдвинулись на Верхнюю Дуброву, где нередко происходит нелегальная продажа ягод и овощей. У дома №31 у девушки, торговавшей клубникой, черешней и малиной потребовали документы, но оказалось, что у нее с собой не было даже паспорта, не говоря об обязательной документации.

В результате решался вопрос о доставлении продавщицы в полицию для установления личности. Сама девушка отрицала свою причастность к торговле.

В мэрии напомнили, что для санкционированной торговли на улицах Владимира необходимо иметь регистрацию в качестве предпринимателя, арендовать в установленном порядке участок земли, а на продукты иметь сертификаты безопасности. Не говоря о том, что на весы также должен быть паспорт.

В противном случае нарушителям грозит штраф за несанкционированную торговлю — от 500 до 2000 рублей. Рейды по борьбе с торговцами-нелегалами во Владимире будут продолжены.