Ковровчанина, оклеветавшего горожанку в соцсети, заставили заплатить ей

В январе 2020прошлого года в социальной сети Instagram владелец одного из аккаунтов разместил информацию о том, пьяная горожанка обокрала магазин игрушек. При этом в пост он добавил ее фотографии, взятые из ее аккаунта в соцсети. Женщине пришлось отвечать на неприятные вопросы своих знакомых и оправдываться, при том, что эта информация была ложью. Горожанка обратилась в суд, просила признать сведения об употреблении ею алкоголя и совершении кражи игрушек не соответствующими действительности, пророчащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика разместить публичные извинения в ее адрес и взыскать с него компенсацию морального вреда. Оценив представленные доказательства, Ковровский городской суд пришел к выводу о том, что допущенные на странице ковровчанина высказывания относительно совершения истцом в пьяном виде кражи из магазина, в контексте с употребляемыми выражениями, носят оскорбительный характер, унижают честь и достоинство женщины, порочат ее деловую репутацию, а также создают у читающего образ человека, совершившего уголовно-наказуемое деяние. Судом установлено, что со стороны ответчика имел место факт распространения сведений об истце, которые не соответствуют действительности и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Решением Ковровского городского суда признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и деловую репутацию горожанки сведения, распространенные в январе 2020 года в социальной сети Instagram о совершении ею в пьяном виде хищения игрушек из магазина, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда и расходы по оплате госпошлины. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.