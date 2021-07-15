Во Владимирской области еще 93 человека пострадали от клещей

На 15 июля на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 93 человека, пострадавших от укуса клеща, среди них 20 детей. Пострадавшие, в основном, обращаются в поликлиник по месту жительства, а не по месту присасывания клеща, поэтому максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Присасывание клещей в основном происходит во дворах, на дачах, на природе или в лесу. Всем пострадавшим сняли клещей, в рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 15клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено. Также случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в регионе не зарегистрировано.