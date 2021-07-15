Владимирцев приглашают на раздельный сбор мусора

По традиции эко-мобиль, организованный волонтерами, проедет по всем районам города. Свой путь он начнет в районе Веризино – улица Новгородская 39, к 2, с 11:00- до 11:20. Следующий пункт - Куйбышева 9, с 11:25 до 11:45 сзади дома около контейнерной площадки, потом Доброе - с 12:00 до 12:30, точка за кинотеатром «Руськино», перед входом в Добросельский парк, Михайловская 4 с 12:45 до 13:15, Соловьиный пруд с 13:30 до 14:00. Завершится поездка в Ленинском районе: улица Ново-Ямская, 23 с 15:30 до 16:00, улица Василисина 17 с 16:05 до 16:35, улица Нижняя Дуброва около стоянки ТЦ «Орбита» с 16:40 до 17:10. Напоминаем, сдать можно пластик, макулатуру, металл и стекло. Подробнее о раздельном сборе мусора можно узнать в группе.