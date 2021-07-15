В Муроме в тройном ДТП пострадал водитель легковой машины

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.50 в районе дома №45 по улице Свердлова водитель «Лады Калина» 1951 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил «Фольсвагену Шаран» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате от удара «Фольсваген» врезался в стоящий «Рено Логан», за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате ДТП водитель «Калины» получил ушиб грудной клетки, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводят проверку.